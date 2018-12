Mexiko-Stadt (dpa) - Nach dem schweren Erdbeben ist die Todeszahl in Mexiko auf mindestens 77 gestiegen. Das berichtete der TV-Sender Televisa unter Verweis auf vorläufige Behördenzahlen. Da in der Millionenmetropole Mexiko-Stadt mehrere Hochhäuser eingestürzt seien, werde mit weit höheren Opferzahlen gerechnet. Auch eine Schule sei eingestürzt. Hunderte Rettungskräfte suchen in den Trümmern nach Überlebenden. Das Beben hatte eine Stärke von 7,1. Das Zentrum lag 120 Kilometer von Mexiko-Stadt entfernt.