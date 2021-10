Hoffenheims Andrej Kramaric in Aktion gegen Kölns Torhüter Timo Horn (l). Rechts Kölns Salih Özcan. Foto: dpa

Sinsheim. (dpa) Im vierten Heimspiel dieser Saison hat die TSG 1899 Hoffenheim erstmals mehr als 9000 Zuschauer. Zur Partie der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln kamen am Freitagabend 14.309 Fans in die PreZero Arena nach Sinsheim. Gegen den FSV Mainz 05, Union Berlin und den VfL Wolfsburg waren jeweils nur rund 8000 Besucher da. Die Kraichgauer lagen damit bisher auf dem letzten Platz in der Zuschauertabelle.

"Heute sind wir schon nah an den 100 Prozent Auslastung, die möglich sind, das ist ein guter Schritt", sagte Sportchef Alexander Rosen vor dem Anpfiff im DAZN-Interview. Derzeit darf nur die Hälfte der Arena mit 15.075 Personen gefüllt werden. Es gilt die 3G-Regel, wonach Getestete, Geimpfte oder Genesene zugelassen sind.

Trainer Sebastian Hoeneß hat derweil die Abwehr umgestellt. Bei den Kraichgauern waren Routinier Kevin Vogt und der 21 Jahre alte Chris Richards am Freitagabend überraschend nur Ersatzspieler. Dafür rückten Kevin Akpoguma und Stefan Posch in die Innenverteidigung. Zurück ins Team der Kraichgauer kehrte auch der zuletzt verletzte österreichische Nationalspieler Christoph Baumgartner.

Bei den Kölner ersetzte Salih Özcan wie erwartet Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri. Der Tunesier erzielte drei der letzten vier Tore der Rheinländer, verletzte sich aber beim Länderspiel in Mauretanien am Knie. Krank abgemeldet hat sich Kapitän Jonas Hector, den Chefcoach Steffen Baumgart durch Kingsley Ehizibue ersetzte.