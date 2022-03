Trier (dpa/lrs) - Anstatt das Weinanbaugebiet Mosel bei Veranstaltungen in Deutschland zu repräsentieren, seien Röhl und die Weinprinzessinnen Kirsten Urban und Jacqueline Krause vor allem in den sozialen Medien aktiv gewesen. Doch Weinevents und direkte Kontakte ließen sich online "nur bedingt" ersetzen. So werde die im Mai geplante Fachmesse ProWein in Düsseldorf nun eine der ersten größeren überregionale Einsätze für Weinkönigin Röhl werden, hieß es.

Daten zur Weinregion Mosel