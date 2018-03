Unter der Woche malocht er in einem Farbengeschäft, wächst in einem streng katholischen Elternhaus auf – und sein Bruder ist der Stolz der Familie. Schwierige Jugend. Aber am Samstag, da wird aus Tony Manero zum „König der Tanzfläche“. Das in etwa ist das Setting jener Geschichte, die eine ganze Generation Musikbegeisterter geprägt, die Musik, Mode, Lebensstil beeinflusst, und die John Travolta zum Star gemacht hat. Denn immer samstags bricht das Night Fever aus, dann geht Manero auf Piste – sein Ziel ist die Disco 2001 Odyssey in Manhattan.

Vor 40 Jahren, 1977/78, kam der stilprägende Film in die Kinos: Saturday Night Fever. Die Songs dazu – „Stayin’ Alive“ „How Deep Is Your Love“ und eben „Night Fever“ – lieferten die Bee Gees, die mit ihren goldklitzernden, bis zum Bauchnabel aufgeschnittenen Anzügen selbst so was wie die „Könige der Tanzfläche“ werden sollten.

Die Filmgeschichte ist im Übrigen inspiriert von einer Reportage im New York Magazine: „Tribal Rites of the New Saturday Night“. Darin erzählt Autor Nik Cohn über Jugendliche, die am Wochenende zu Tanz-Wettbewerben gehen. „Ein in Eile geschriebener und schlecht recherchierter Text“, wie Cohn später zugeben wird.

Funktioniert hat er trotzdem. Im Titelsong der Bee Gees geht es, grob gesagt, um Musik, Tanzen und Sex. Die besten Zutaten also für eine erfolgreiche „coming-of-age“-Geschichte. Man amüsiert sich auf der Tanzfläche, der Sound ist gut, die Stimmung noch besser – und dann ist da dieses unglaubliche Mädchen, das im schillernden Licht tanzt!

„And that sweet city woman / She moves through the light / Controlling my mind and my soul.“ Kein Wunder, dass unser Protagonist – hormonüberladen und vom Alltag frustriert – Hitzewallungen bekommt: „Gimme that night fever, night fever.“

Ein neuer Stil hatte den Mainstream erreicht: Disco! Millionen Jugendlicher zog es in die wie Pilze aus dem Boden sprießenden Tanztempel, in der Hoffnung, ihnen würde hier die Traumfrau / der Traummann über den Weg laufen. Diskotheken gab es schon seit den 60ern, in denen wurde aber Twist getanzt. Die Anfänge des Disco als Lebensstil liegen indes in der schwul-lesbischen Szene New Yorks Anfang der 70er. Nachdem 1969 das Tanzverbot für gleichgeschlechtliche Paare aufgehoben wurde, entwickelte die Community Selbstbewusstsein. Es entstanden schwule Clubs und Bars, in denen eine Mischung lief aus tanzbarem Hardrock, Funk im Stil von James Brown, dem weichen Phillysound (Soul) und Latin. Daraus wurde 1974 die Disco-Musik, die in den darauffolgenden Jahren den Weg aus dem subkulturellen Untergrund heraus schaffte.

Film und Musik waren indes auch wegen einer neuen Marketing-Strategie erfolgreich. Der Original-Film wurde entschärft, um ihn für ein jüngeres Publikum zu öffnen. Die Songs wurden schon vor Filmstart veröffentlicht. Dieses „crossmarketing“ funktionierte: Der Film kostete nur drei Millionen Dollar, spielte aber weltweit etwa 235 Millionen ein. Und Saturday Night Fever wurde mit 30 Millionen verkaufter LPs einer der erfolgreichsten Soundtracks aller Zeiten.