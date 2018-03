Gute Nachrichten sollen ja vor allem eines bewirken: gute Laune. Und musikalisch sind für gute Stimmungen seit über 40 Jahren die Beach Boys zuständig – Good Vibrations. Das Amtsblatt eingefleischter Rock’n’Roll-Fans, der Rolling Stone, listet das Lied auf Platz 6 der besten 500 Songs; die Rock’n’Roll Hall Of Fame wertet Good Vibrations als stilprägenden Titel.

Und tatsächlich hat Brian Wilson, Mastermind und Soundtüftler der Beach Boys, für die damalige Zeit Außergewöhnliches geschaffen. Wilson war Fan des orchestralen Sounds von Produzent Phil Spector. Und als der Musiker die LP „Rubber Soul“ der Beatles hört, stachelt dies seinen kreativen Ehrgeiz an. Zwischen 1963 und 1965 hatten die Beach Boys zwar 20 Singles in den Top-40 und mit I Get Around 1964 ihren ersten Nr.1-Hit. Jetzt will Wilson aber eine Platte schaffen, die noch besser klingt als die Beatles!

1966 gehen die Amerikaner also mit der Idee ins Studio, aus der später die Jahrhundertplatte Pet Sounds werden wird. Good Vibrations indes findet darauf keinen Platz. Was mitnichten an der Qualität liegt. Vielmehr am Perfektionismus Wilsons. Am 17. Februar nimmt die Band die ersten Soundideen für Good Vibrations auf. Und erst am 24. August wird der Song fertig. Dazwischen liegen 22 Aufnahmesessions, zu denen Wilson auch Gastmusiker einlädt, die mal für zehn Minuten, mal stundenlang ihren Teil beitragen mussten. Dabei orchestrierte der Tüftler jeden Musiker. „Man saß da vor einem weißen Blatt und wartete darauf, dass Brian vorbeikam, um dir deine Noten zu geben“, erinnert sich Harmonika-Spieler Tommy Morgan. „Er hatte jede einzelne Note in seinem Kopf.“ So entstanden Produktionskosten von 50 000 US-Dollar – für die damalige Zeit ungeheuer viel Geld für nur ein Lied. Aber jedem Musiker war klar, dass hier kein gewöhnlicher Rock-Song entsteht. In drei verschiedenen Studios nahm Wilson einzelne Teile auf, um dem Sound einen differenzierten Charakter zu geben. Bassist Carol Kay erinnert sich: „Wir waren Teil einer Symphonie.“

Inhaltlich ist der Song banal. Es geht um einen jungen Mann, der sich von einem schönen Mädchen angezogen fühlt: I love the colorful clothes she wears/ And the way the sunlight plays upon her hair / .../ I’m pickin’ up good vibrations/ She’s giving me excitations.

Wilson erinnert sich, dass seine Mutter in seiner Kindheit davon sprach, dass Hunde die von manchen Menschen ausgehenden schlechten Schwingungen („Bad Vibrations“) spüren und deshalb bellen würden. Also schrieb er einen Song über positive Ausstrahlung.

Wochenlang tüftelte er alleine mit den Schnipseln an seinem Sound – erst dann war er bereit, seine Mini-Symphonie den anderen vier Beach Boys vorzuspielen. Und die waren sofort begeistert. „Verdammt, wie hast du das gemacht?“, war der erste erstaunte Kommentar.

Am 10. Oktober 1966 wurde Good Vibrations als Single veröffentlicht – nach nur zweieinhalb Monaten war das Lied der dritte Millionenseller der Beach Boys. Nur bei Brian Wilson verursachte er tragischerweise keine good vibrations. In den folgenden Jahren versank der Musiker im Drogensumpf und litt unter Depressionen.