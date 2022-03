Die Amphibienwanderung kommt in diesem Jahr in Hessen kaum in Schwung. Nachdem es zunächst vor allem nachts zu kalt gewesen war, macht derzeit vor allem die Trockenheit den Tieren zu schaffen. "Auch in diesem März zeichnen sich die für Lurche wenig günstigen klimatischen Bedingungen vieler Vorjahre ab", erklärte Michael Jünemann vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Gießen. Insgesamt blieben Niederschläge und Bodenfeuchte niedrig.