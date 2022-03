Ohne einige Nationalspieler wie Torhüter Kevin Trapp hat Eintracht Frankfurt im Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg nicht glänzen können. Das Bundesliga-Team von Trainer Oliver Glasner kam am Donnerstag gegen den Zweitligisten zu einem 1:1 (1:0). Gonçalo Paciência brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung (10. Minute). Pascal Köpke glich in einer zerfahrenen Schlussphase aus (79.).