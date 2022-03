Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen einen 28-jährigen Mann bei dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt erhoben. Wie ein Sprecher am Freitag mitteilte, besteht gegen den Syrer der Verdacht des Kriegsverbrechens, der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie der Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Er befindet sich den Angaben zufolge seit August vergangenen Jahres in Untersuchungshaft.