> Bei den Tankgesellschaften unterscheidet man die Kategorien A und B. Der Kategorie gehören die großen Konzerne wie beispielsweise Aral oder Shell oder Total-Energies, wie das französische Unternehmen seit 2021 offiziell heißt. Zu der B-Kategorie zählen unter anderem das deutsche Mineralöl-Unternehmen "Oil" mit Sitz in Hamburg, aber auch Jet- oder Star-Tankstellen. Jet zählt zum US-Konzern Conoco-Phillips, Star zum polnischen Unternehmen PKN Orlen. Komplett freie Tankstellen, die auch über ihre Preise noch selbst bestimmen können, gibt es in der Region so gut wie keine mehr. Der Bundesverband freier Tankstellen (BFT) vertritt die Interessen der Mitglieder und setzt sich für bessere Wettbewerbsbedingungen ein. Übrigens: Eine Pächterin oder ein Pächter einer Tankstelle bekommt von den Tankgesellschaften vorgeschrieben, wie der Innenraum gestaltet sein muss. Ein Eigentümer kann hingegen immerhin über den Shop selbst bestimmen. obit