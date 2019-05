Symposium knackt Rekordmarke

Trotz neuem Veranstaltungsort und der Absage des Eröffnungsredners Hans-Christian Ströbele: Beim "Heidelberger Symposium" am Wochenende nahmen so viele Menschen teil wie noch nie. Zu den zahlenden 850 Besuchern kamen 170 Helfer sowie die Organisatoren und Referenten, sodass insgesamt 1250 Menschen involviert waren. "Wir sind immer noch völlig begeistert von den Vorträgen, den Gästen, dem Wetter und nicht zuletzt auch der Unterstützung vor Ort durch die Uni", freut sich Organisator Fabian Oppel. Da der Uniplatz wegen der Klimakonferenz belegt war, konnten die großen Zelte des Symposiums dort nicht aufgebaut werden. Die Uni stellte jedoch den Innenhof der Neuen Uni zur Verfügung. Und auch wenn der Umzug für deutlich mehr Arbeit gesorgt habe, ist das Orga-Team zufrieden: "Der Innenhof war für die Atmosphäre toll", so Oppel. Trotzdem habe man schon mal den Uniplatz für 2020 reserviert. "Ob das Symposium dann wieder dort stattfindet, entscheiden unsere Nachfolgerinnen und Nachfolger. Wir wollen da bewusst nichts vorgeben", erklärt Oppel. (dns)