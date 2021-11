tmn. Um überschüssiges oder überreifes Obst einfach und schnell weiterzuverarbeiten, ist Crumble ideal. Was auf Deutsch einfach nur "Streusel" heißt, ist in der englischen Küche eine beliebte Zwischenmahlzeit oder ein Nachtisch. Dafür wird Obst locker mit Streuseln aus Mehl, Butter und Zucker bedeckt und im Ofen gebacken – ein Kuchen ohne Boden sozusagen. Die Resteexperten von "Zu gut für die Tonne" geben Anregungen:

> Für ein Apple-Crumble werden Äpfel gewaschen, geschält und in Spalten oder Würfel geschnitten. Darüber Zitronensaft träufeln. Die Apfelstückchen kommen dann in eine Auflaufform. Für die Streusel 75 g Mehl, 60 g Zucker mit 50 g kühler, aber weicher Butter vermengen, zügig mit den Händen zu Bröseln verkneten und gleichmäßig auf den Früchten verteilen. In der veganen Variante die Butter durch eine pflanzliche Margarine ersetzen. Anschließend im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad circa 20 bis 25 Minuten backen, bis die Streusel eine schöne goldgelbe Farbe angenommen haben.

> Crumble-Variationen: Die Streusel lassen sich mit Haferflocken, gehobelten Mandeln oder Walnüssen noch knuspriger machen. Auch Rosinen, Honig und Gewürze wie Zimt, Muskatnuss, Ingwer oder Vanille eignen sich zum Verfeinern. Es muss auch kein Apfel sein. Für einen Obst-Crumble bieten sich gerade Früchte an, die bereits Druckstellen aufweisen und schon etwas länger liegen, etwa auch Birnen, Pflaumen oder Quitten.