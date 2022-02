Die Südwest-CDU hat der Ampelregierung im Bund mit Blick auf die steigende Inflation Versäumnisse vorgeworfen. "Die bisherigen Maßnahmen der roten Ampel in Berlin sind bei weitem nicht ausreichend, die Tragweite dieser Entwicklungen hinreichend abzumildern - die Bundesregierung muss jetzt schnell und wirksam tätig werden", heißt es in einem Papier des Landesvorstands, das am Montag beschlossen wurde und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Besonders hart seien Geringverdiener von der zunehmenden Preisspirale betroffen. Der etwa vom Bundeskabinett beschlossene Heizkostenzuschuss von 135 Euro für Wohngeldempfänger greife viel zu kurz. "Die SPD-geführte Regierung bringt Deutschland in eine soziale Schieflage!"