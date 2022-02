Dem abstiegsbedrohten VfB Stuttgart drohen in der Fußball-Bundesliga zwei weitere wochenlange Ausfälle. Mittelfeldspieler Chris Führich erlitt am Freitag beim 1:2 des Tabellen-17. bei der TSG 1899 Hoffenheim eine Verletzung am Ansatz über dem Knie, sagte am Samstag Sportdirektor Sven Mislintat. Eine MRT-Untersuchung soll genaueren Aufschluss über die Verletzung geben.