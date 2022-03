Ein Schwerverletzter und eine Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich laut Polizei am Sonntagabend auf der Bundesstraße 14 in der Unterführung Charlottenplatz in Stuttgart ereignete. Ein 78-Jähriger sei mit seinem Auto in der Unterführung vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, berichtete die Polizei. Er schrammte an der Tunnelwand entlang. Mit dem Auto habe er eine dort fest installierte Leiter abgerissen. Dann erfasste der Unfallwagen ein anderes Auto mit einem 68-Jährigen am Steuer.