So bunt, so poppig, so auffällig ist es lange nicht mehr zugegangen im Stuttgarter Kunstmuseum. Kunst zum Anfassen scheint das zu sein, was der Künstler Tobias Rehberger in der bisher umfangreichsten Schau in seiner Heimatregion zusammengestellt hat. Unter dem Titel "I do if I don't" zeigt das Kunstmuseum von diesem Freitag an vor allem Werke, die das Kunstverständnis des gebürtigen Esslingers verdeutlichen sollen: "Es geht mir darum, Dinge infrage zu stellen", erklärte er am Donnerstag beim Rundgang durch die Ausstellung. Es sei wichtig, etwas von der anderen Seite her zu denken.