Die steigenden Kosten beim Bahnprojekt Stuttgart 21 beschäftigten voraussichtlich im März den Konzernaufsichtsrat in einer Sondersitzung. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) dringt auf ein außerordentliches Treffen. In einem Schreiben an Bahn-Aufsichtsratschef Michael Odenwald, das der Nachrichtenagentur dpa vorliegt, hebt sie die Eilbedürftigkeit des Problems hervor. Darüber berichtete auch das "Redaktionsnetzwerk Deutschland".