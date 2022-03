Im Saarland erwerben so wenige Studierende ohne Abitur einen Hochschulabschluss wie in keinem anderen Bundesland. 2020 erlangten 43 und damit anteilmäßig 0,75 Prozent aller Absolventen in dem Bundesland einen Hochschulabschluss, ohne vorher das Abitur gemacht zu haben, wie aus einer am Montag veröffentlichten Auswertung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) hervorgeht. Damit liegt das Saarland wie im Jahr zuvor auf dem letzten Platz (2019: 54 Absolventen ohne Abitur; Anteil: 0,92 Prozent). Bundesweit gab es im Jahr 2020 insgesamt knapp 8370 Absolventen ohne die allgemeine Hochschulreife.