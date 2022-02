Einen Monat nach dem Amoklauf an der Universität Heidelberg haben Hunderte Studierende der Opfer bei einem Trauerzug durch die Stadt gedacht. Mit dem Marsch durch drei Universitätsstandorte in der Stadt am Neckar erinnerten sie an die erschossene 23-jährige Biologiestudentin und ihre drei verletzten Kommilitonen. "Der Marsch ist ein Zeichen des Zusammenhalts und des gegenseitigen Unterstützens", sagte Michèle Pfister, Co-Vorsitzende der verfassten Studierendenschaft, am Montag.