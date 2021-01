Es sagten ...

> "In den ersten 60 Minuten lief es besser, wir hatten ein klares Chancenplus und Bielefeld von unserem Tor weggehalten. Die letzte halbe Stunde haben wir es dann nicht gut gemacht. Wir haben eine sehr herausfordernde Situation, schon seit Monaten, blicken auf eine Historie mit vielen Verletzungen zurück. Natürlich ist die Situation mental fordernd, das kann ja jeder nachempfinden." – TSG-Trainer Sebastian Hoeneß.

> "Es ist ein verdienter Punkt aus meiner Sicht. In der Anfangsphase war ich nicht so zufrieden. Hoffenheim hatte eine große Chance, bei der Ortega gut reagiert hat. In der zweiten Hälfte wurde es besser. Wir haben gut gearbeitet, in der Schlussphase hatten wir noch viele Räume nach vorne und kamen auch zu Abschlüssen." – Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus.

> "Mir geht es auf den Sack, jedes Mal hier stehen zu müssen und zu sagen, wir müssen das besser machen und das besser machen. Aber es geht halt nicht anders, wir müssen die Situation annehmen. Das einzig Positive ist, dass wir endlich mal zu Null gespielt haben." – TSG-Verteidiger Stefan Posch, nachdem Hoffenheim erstmals in dieser Saison ohne Gegentreffer geblieben ist.

> "Manchmal braucht man einfach Glück in den Situationen vor dem Tor. Es ist keine leichte Situation, solche Phasen gibt es im Fußball. Aber wir sind davon überzeugt, dass wir da rauskommen." – Stürmer Munas Dabbur über die schwache Hoffenheimer Torausbeute in den vergangenen Spielen. awi