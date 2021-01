> Michael Schiele, SVS-Trainer: "Wir haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gezeigt, hatten viele Ballgewinne, sind dabei auf einen verunsicherten Gegner gestoßen. Schade, dass Regensburg das Spiel gedreht hat und wir mit leeren Händen nach Hause fahren müssen. Wir müssen unser Spiel in der zweiten Halbzeit genau analysieren."

> Nils Röseler, Vorbereiter des Sandhäuser Führungstreffers: "In der ersten Halbzeit hatten wir alles im Griff, die war sehr ordentlich. Was bis dahin gut war, dass wir uns gedoppelt haben und füreinander da waren, das fehlte in der zweiten Hälfte. Aber wir sind Abstiegskampf gewohnt. Wir müssen das Positive mitnehmen."

> Mersad Selimbegovic, Regensburger Trainer: "Das 0:1 hat Spuren hinterlassen. Wir waren unsicher, haben grobe Fehler gemacht im Spielaufbau, der Gegner stand kompakt. Nach dem Ausgleich waren wir wie im Rausch, haben das zweite und dritte Tor nachgelegt."

> Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SV Sandhausen: "Wir sind fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen, das ist bestraft worden. Es nervt mich, dass wir nach so einer ersten Halbzeit, in der wir den Gegner so dominierten, noch verloren haben." ber