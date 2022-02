Geisa/Rasdorf (dpa) - Bei der Stiftung habe man das Gefühl, als seien die Uhren zurückgestellt worden. Fast genau 70 Jahre sei es her, als das SED-Regime der DDR mit dem Wohlwollen des "großen Bruders" in Moskau eine Polizeiverordnung erlassen hat, in deren Folge die sogenannte "Grüne Grenze" befestigt und zur Todeszone geworden sei. Danach habe sich der "Eiserne Vorhang" über Europa gesenkt. "Wir fühlen uns erinnert an den Kalten Krieg, als sich Ost und West unversöhnlich gegenüberstanden und sich mit Atomwaffen bedrohten. Und immer bestand die Angst, dass hier im "Fulda Gap" der dritte Weltkrieg hätte beginnen können", erklärte Stock. "Das heutige Szenario erscheint ähnlich, nur der Ort ist ein anderer und wir haben schon einen heißen Krieg."

Point Alpha war ein Beobachtungsposten der US-Streitkräfte. Ab Juli 1946 übernahmen US-amerikanische Soldaten in solchen Posten die Überwachung der Grenze zur sowjetischen Besatzungszone. Die ehemaligen Baracken in dem Camp an der hessisch-thüringischen Grenze dienen heute als Präsentationsflächen. Sie ergänzen die Eindrücke, die Besucher auf dem Gelände des einstigen Militärstützpunktes sammeln können, mit erklärenden Inhalten und Zeitzeugnissen. Der Kalte Krieg und dessen Auswirkungen auf der Welt, in Europa und in Deutschland sollen so aufgearbeitet werden.