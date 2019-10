Bonn. (dpa) Steckrüben führten lange Jahre ein Schattendasein und landeten höchstens mal im Eintopf. Zu unrecht, findet der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer und regt an, das vitamin- und ballaststoffreiche Gemüse mal als Cremesuppe, als Beilage zu Fleisch oder Fisch oder als Rohkostsalat zuzubereiten. Roh schmecken die gelbfleischigen Rüben ähnlich wie Kohlrabi. So können in Stifte geschnittene Steckrüben mit einem Dip geknabbert werden. Zu Steckrüben passen Gewürze wie Salz, Pfeffer und Muskat. Beim Dünsten empfiehlt sich die Zugabe einer säuerlichen Flüssigkeit. Hierzu eignet sich beispielsweise Apfelsaft. Angeschnittene Rüben können mehrere Tage aufbewahrt werden, wenn die Schnittfläche mit Frischhaltefolie abgedeckt wird.

Karotten-Steckrüben-Curry

Zutaten für 3 Portionen:

400 g Karotten

400 g Steckrüben

1 rote Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Stück frischer Ingwer

1 rote Chilischote

2 EL Butterschmalz

1 EL Tomatenmark

400 ml Kokosmilch

100 ml Gemüsebrühe

1 EL Currypulver

Saft und Schale einer Bio-Limette

Salz

Karotten in dünne Scheiben, Steckrübe in 0,5 Zentimeter breite Stifte schneiden. Zwiebel, Ingwer und Knoblauch fein würfeln. Chili der Länge nach halbieren, entkernen und in feine Streifen schneiden. Butterschmalz in einen Topf geben und Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer und Chili mit dem Currypulver anschwitzen. Tomatenmark dazugeben. Mit Gemüsebrühe und Kokosmilch ablöschen. Karotten und Steckrüben dazugeben und das Ganze etwa eine halbe Stunde bei geschlossenem Deckel und mittlerer Hitze köcheln lassen. Mit Salz und Limette abschmecken. Dazu passt Basmati-Reis.