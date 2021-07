Steckbrief

Name: Café del Mundo

Besetzung: Jan Pascal und Alexander Kilian

Instrumente: Ricardo Sanchis Carpio, Lester DeVoe (Flamenco-Gitarren)

Musikstil: Guitar Crossover, Instrumental Pop

Alben: "Nuevo Cuarteto", "Café del Mundo", "La Perla", "In Passion – live at Theaterhaus Stuttgart", "Dance of Joy", "Beloved Europa", "Famous Tracks", "Winterhauch", "Guitar Super Nova"

Livekonzerte: Samstag, 28. August, Heimatsound-Open-Air in Buchen; Freitag, 1. Oktober, Capitol in Mannheim

Musik im Internet: www.cafedelmundo.de/mundo-player; "Mundo"-App (erhältlich im Apple App Store und im Google Play Store)

Kontakt: info@cafedelmundo.de

Homepage: www.cafedelmundo.de