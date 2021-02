Steckbrief

Name: Wolfy Ziegler

Bands: Spielt aktuell in der Potsch Potschka Band, zuvor bereits unter anderem in der Grönemeyer Band Starboyzz sowie mit dem Schlagzeuger Armin Rühl in Stahl.

Instrument: Bass

Musikalische Kooperationen: Mit Herbert Grönemeyer, Steve Ferrone (Tom Petty, Average White Band), Bernie Marsden (Whitesnake), Rolf Schaude (Zauberfinger), Hans Reffert (Guru Guru), Big Roll Band (Frank Scheucher) und anderen mehr.

Album: "My Life", 14 ausschließlich auf dem Bass gespielte Songs, erschienen 2017 als CD auf GIM Records.

Musikstil: Überwiegend Rock, aber auch Pop und Jazz und andere Richtungen.

Live-Konzerte: Derzeit aufgrund der Corona-Krise nicht möglich.

Kontakt: wolfyziegler@web.de