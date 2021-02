Steckbrief

Name: Ellmaurer

Bandgründung: 2015; ursprünglicher Bandname: Nö. Danke.

Besetzung: Jonathan Langer (Gesang und Gitarre), Tim Staat (Gitarre), Gustav Schneider (Bass), Nicolas Hoffmann (Keyboards, Synthesizer und Gesang), Sebastian Bauer (Schlagzeug).

Musikstil: Postmoderner Krautrock mit Einflüssen aus Progressive Rock, Hard Rock und Metal.

Alben: EP "Kranich", noch unter dem Bandnamen Nö. Danke 2017 veröffentlicht. Im Mai dieses Jahres soll das Album "Kopfkinder" erscheinen.

Livekonzerte: In den zurück liegenden Jahren überwiegend in der hiesigen Region, aber auch in ganz Deutschland sowie in Tschechien. Geplante Album-Release-Konzerte 29. Mai Mannheim im Capitol sowie in Heidelberg (noch nicht datiert).

Kontakt: jonathan.langer@yahoo.de

Homepage: www.ellmaurer-band.de