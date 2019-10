(dpa) Frischer Staudensellerie ist leicht zu erkennen. Verbraucher sollten beim Einkauf nach knackigen und festen Stangen Ausschau halten, die nicht zu biegsam und frei von Flecken und Verfärbungen sind. Darauf weist die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse hin. Ob kräftig grün oder etwas blasser - die Farbe von Stangensellerie hat keinen Einfluss auf den Geschmack, erklärt der Verband. Um Sellerie zuzubereiten, schneiden Hobbyköche einfach den Wurzelansatz ab und waschen das Gemüse unter fließendem Wasser. Wer mag, zieht die langen Fasern der Stangen ab. Stangensellerie verfeinert Bolognese, würzt Eintöpfe und Suppen und schmeckt auch roh im Salat. Im Kühlschrank hält sich das Gemüse bis zu zwei Wochen.

Würziger Eintopf mit Stangensellerie

Zutaten für 2 Portionen:

1 Karotte

1 gelbe oder grüne Paprika

1 Zwiebel

3 Stiele Stangensellerie

1 Knoblauchzehe

1 EL Tomatenmark

2 getrocknete Tomaten

2 EL Olivenöl

100 g Zartweizen (ist vorgegart)

750 ml Gemüsebrühe

1 TL Oregano

1 TL Paprikapulver

1 TL Essig

Salz und Pfeffer

Zwiebel schälen und fein würfeln. Knoblauch schälen und sehr fein hacken. Getrocknete Tomaten in einen halben Zentimeter große Würfel schneiden. Karotte schälen, der Länge nach halbieren und in nicht zu dicke halbe Scheiben schneiden. Staudensellerie putzen und in dünne Scheiben schneiden. Paprika putzen und in einen Zentimeter große Würfel schneiden.

Zwiebeln und Knoblauch mit Olivenöl in einem Topf andünsten. Tomatenmark dazugeben und mit Brühe ablöschen. Aufkochen lassen. Dann Karotten, Sellerie, Paprika und getrocknete Tomaten dazugeben. Zartweizen dazugeben und alles gute zehn Minuten köcheln lassen. Mit Essig, Paprikapulver, Oregano, Salz und Pfeffer abschmecken.