Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Hessen ist 2021 deutlich gesunken. Wie das Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, gab es im Jahresvergleich einen Rückgang um 15 Prozent auf insgesamt 1071 Unternehmensinsolvenzen im Land. Das sei der tiefste Wert seit dem Jahr 1999. Vorläufigen Ergebnissen für den Januar des laufenden Jahres zufolge sei jedoch wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen.