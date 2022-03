In Hessen haben 2020 mehr Studierende ohne Abitur einen Hochschulabschluss erlangt als im Jahr zuvor. 926 Absolventen - ein Anteil von 2,3 Prozent aller Absolventen - in Hessen besaßen kein Abitur, wie aus einer am Montag veröffentlichten Auswertung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) hervorgeht. Im Jahr zuvor waren es noch 771 Absolventen ohne Abitur (1,8 Prozent) gewesen, was Hessen damals auf den fünften Platz setzte. Bundesweit gab es im Jahr 2020 insgesamt knapp 8370 Absolventen ohne Abitur.