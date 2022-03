Die Zahl der Privatpleiten in Rheinland-Pfalz hat sich 2021 wohl vor allem wegen eines Sondereffekts etwa verdoppelt. Zugleich ist die Zahl der Insolvenzen von Unternehmen gesunken. Die Zahl der Privatpleiten stieg von 1753 im ersten Corona-Jahr 2020 auf 3525 im Folgejahr, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte. Damit erhöhten sich auch die voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger um 98 Prozent auf 158 Millionen Euro.