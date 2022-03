Der am Samstag in Frankfurt gefundene tote Mann wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Dies habe die gerichtsmedizinische Untersuchung ergeben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit. Wer der Mann ist sowie die Hintergründe der Tat waren demnach weiterhin ungeklärt. Die Staatsanwaltschaft nahm die Ermittlungen auf.