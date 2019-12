(dpa) Für Kohlrouladen (s. Rezept) eignet sich Spitzkohl gut. Seine locker übereinanderliegenden Blätter sind zarter und wiegen weniger als die des Weißkohls. Ganz junge Spitzkohlblätter müssen dabei nicht mal vorgekocht werden, erklärt die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse. Sie sind in der Regel weich genug, um sich ohne Bruchgefahr aufrollen zu lassen. Spitzkohl, der eng mit Weißkohl verwandt ist, ist laut Bundeszentrum für Ernährung reich an Vitamin C und B-Vitaminen und punktet mit gerade mal 20 Kalorien pro 100 Gramm. Ein weiterer Vorteil von Spitzkohl: Er ist bei der Zubereitung weniger geruchsintensiv als herkömmlicher Weißkohl.