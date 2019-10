Berlin (dpa) - Werbung für Schönheitsoperationen, die sich nur oder vor allem an Jugendliche richtet, sollte nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verboten werden. Das wäre «praktizierter Jugendschutz», sagte der CDU-Politiker dem «Tagesspiegel». «Das Signal unserer Gesellschaft an junge Menschen muss sein: Du bist ok, genauso wie Du bist.» Werbung für Schönheits-OPs vermittle eine falsche Botschaft. Die Regelung soll als Änderungsantrag dem geplanten Masernschutzgesetz beigefügt werden, das am Freitag erstmals vom Bundestag behandelt wird.