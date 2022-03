In baden-württembergischen Behinderteneinrichtungen und Psychiatrien sind in den Jahrzehnten nach dem Krieg zahllose Kinder und Jugendliche gequält, geschlagen und falsch behandelt worden. Sie seien zwischen 1949 und 1975 weniger Opfer des Systems, sondern der gesellschaftlichen Zustände geworden, sagte Gerald Maier, Präsident des Landesarchivs, zum Abschluss eines Dokumentationsprojekts am Mittwoch in Stuttgart. Landessozialminister Manne Lucha bat Betroffene im Namen der Landesregierung um Entschuldigung für "unfassbares Leid und Unrecht".