Anreise: Aus mehreren deutschen Städten gibt es Nonstop-Flüge nach Manchester. Von dort fährt man im Zug nach Bangor. Dort nimmt man am besten einen Mietwagen, denn die Abenteuerparks sind etwas abgelegen.

Reisezeit: Die Attraktionen von Zip World und die neue Halle von Adventure Parc Snowdonia sind das ganze Jahr über geöffnet, die Surfwelle läuft von März bis Dezember.

Aktivitäten: Für die Zipline Velocity 2 (ab 65 Pfund, rund 72 Euro) und für den unterirdischen Klettersteig (65 Pfund) müssen Kinder mindestens zehn Jahre alt sein, für die Trampolins (ab 20 Pfund, rund 22 Euro) ist die Altersgrenze sieben Jahre. Und im Hochseilgarten dürfen schon Dreijährige in Netzen zwischen den Wipfeln herumtoben (ab 13 Pfund, rund 14 Euro) und im Zweierbob die Schienen hinab sausen (ab 19 Pfund, rund 21 Euro). Der Adventure Parc Snowdonia lässt Kinder ab fünf Jahren Surfen lernen, die gleiche Altersgrenze gilt für die neue Halle. Es gibt einzelne Surfstunden mit Lehrer (ab 40 Pfund, rund 44 Euro) und bis zu dreitägige Kurse (250 Pfund, rund 278 Euro).

Daneben werden in Nordwales viele weitere Outdoor-Aktivitäten angeboten: zum Beispiel Coasteering, bei dem man Klippen entlang kraxelt und ins Meer springt, Klettern an den Bergen des Snowdonia Nationalparks oder Mountainbiken in Coed Llandegla.

Unterkunft: In Nordwales finden Urlauber alles vom Luxushotel bis zum einfachen Bed & Breakfast. Direkt neben dem Adventure Parc Snowdonia können sich bis zu vier Gäste für 65 Pfund (rund 72 Euro) eine spartanische Campinghütte teilen.

Informationen: Zipworld im Snowdonia Nationalpark und Adventure Parc Snowdonia und Visit Wales, Tel.: (+44) 0333 006 3001, E-Mail: info@visitwales.com