Sechs Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 3 nahe Wiesbaden leicht verletzt worden. Die stark befahrene Autobahn in Richtung Würzburg war am Freitagabend erst rund drei Stunden später wieder ganz frei - und etwa zwei Stunden wegen der Bergungsarbeiten komplett gesperrt gewesen, wie die Polizei am Samstag berichtete. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von bis zu 18 Kilometern.