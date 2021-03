Schwarzach. (pol/lyd) Mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff entwendeten Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag aus dem Tank eines Lastwagens, der in der Schwanheimer Straße in Schwarzach auf einem Parkplatz der Johannes-Diakonie abgestellt war, teilt die Polizei mit.

Dazu bohrten die Personen den Tank des Fahrzeugs und fingen den Kraftstoff ab. Die Beamten des Polizeipostens Agalsterhausen haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer, 06262 9177080, um Hinweise.

Wegen des Falles musste aber nicht nur die Polizei aktiv werden. Wegen des ausgelaufenen Kraftstoffs war auch die Feuerwehr an dem Tatort im Einsatz.