Bei einem Brand mehrerer Hallen auf einem Firmengelände in Blaufelden (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein Schaden im siebenstelligen Bereich entstanden. Nach zwei Stunden brachte die Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bis der Brand vollständig gelöscht war, dauerte es aber weitere Stunden. Die Brandursache war zunächst noch unklar. Verletzt wurde niemand. 160 Feuerwehrleute und 20 Fahrzeuge waren am Mittwoch im Einsatz. Um den Großbrand zu überblicken, war auch ein Hubschrauber in der Luft.