Satteldorf (dpa/lsw) - Vier Menschen sind bei einer Kollision eines Pkws mit einem Sattelzug auf der A6 nahe Satteldorf (Landkreis Schwäbisch Hall) verletzt worden. Der 51-jährige Lkw-Fahrer war am Samstagnachmittag mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache vom rechten auf den linken Fahrstreifen geraten, wie die Polizei mitteilte. Eine 22-jährige Autofahrerin versuchte durch Abbremsen und Ausweichen einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei fuhr sie zum Teil auf dem Grünstreifen und teils auf dem Pannenstreifen rechts an dem Lkw vorbei.

Auf Höhe des Führerhauses streifte der Pkw den Laster. Infolgedessen schleuderte der Wagen an dem Lkw vorbei, prallte erneut gegen den Lkw und kam hinter dem Sattelzug an der Mittelleitplanke zum Stehen. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ihre drei Mitfahrer im Alter von 20, 21 und 27 Jahren wurden leicht verletzt.

