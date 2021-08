Infos:

Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg Richtung Schluchsee/Altglashütten in knapp drei Stunden, mit der Bahn eine halbe Stunde länger (zweimal umsteigen).

Unterkunft und Sanitäranlagen: Im Schwarzwaldcamp gibt es Tipis, Zeltplätze und Baumzelte. Das Baumzelt Willi kostet pro Nacht zum Beispiel 79 Euro, https://www.schwarzwaldcamp.com. Auf dem Schwarzwaldcampgelände gibt es eine Komposttoilette. Wenige hundert Meter entfernt, auf dem benachbarten Campingplatz, befinden sich sanitäre Anlagen, die man kostenlos benutzen kann.

Essen & Trinken: Leckeres Frühstück gibt es im Café am See. http://www.schluchsee-cafeamsee.de; Abendessen zum Beispiel in der Pizzeria La Piazza am Kirchplatz in Schluchsee, http://www.lapiazza-pizzeria.de