Jeden Tag erscheinen in Deutschland neue Bücher, Zeitschriften und CDs. Aber was passiert, wenn ein Buch nicht mehr gedruckt wird? Oder wenn sich der Musikgeschmack der Leute ändert? Gerät dann alles in Vergessenheit? Die Deutsche Nationalbibliothek möchte das verhindern. Sie wird deshalb auch "Gedächtnis der Nation" genannt.