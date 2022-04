Stuttgart (dpa/lsw) - Der 52-Jährige geriet den Angaben nach mit einem Fahrgast in Streit. Dabei soll er den 54-Jährigen und weitere Reisende mit der Pistole und dem Feuerzeug bedroht haben. Wie es zu der Auseinandersetzung zwischen den Fremden kam und warum sie so eskalierte, war zunächst unklar. Der Mann war offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Einsatzkräfte nahmen den 52-Jährigen fest und brachten ihn in eine Klinik. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Mitteilung der Bundespolizei