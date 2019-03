Berlin (dpa) - RTL Radio Deutschland hat mit «Audio now» eine Plattform für Podcasts und kuratierte Audio-Inhalte angekündigt. Vom 21. März an sollen dort auch Podcasts und Audio-Serien der Bertelsmann Content Alliance zu finden sein. Dazu zählen die Mediengruppe RTL Deutschland, UFA, Verlagsgruppe Random House, Gruner + Jahr, BMG und RTL Radio Deutschland, wie die Radiogruppe in Berlin mitteilte. Das Angebot entspreche dem immer größeren Bedarf an individuellem Audio-Content zu verschiedensten Themen.