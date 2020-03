Heidelberg. (hol) Unsere heutige Aufgabe stellt Susanne Rieseberg, die am St.-Raphael-Gymnasium in Heidelberg Mathematik, Physik und Astronomie unterrichtet.

In diesem Jahr 2020 führen die Planeten einen glänzenden Reigen auf. Am Morgen des 18. März etwa konnte man den Mond nahe bei Mars, Jupiter und ein wenig abseits Saturn sehen. Und seit Monaten strahlt abends die Venus deutlich sichtbar am Himmel.

RNZ-Hausaufgaben

Auch am Samstag wird sie bald nach Sonnenuntergang im Westen gut zu sehen sein, diesmal garniert mit der hauchdünnen Sichel des zunehmenden Mondes. Ab 20.30 Uhr kommt dann oberhalb der Sichel das "Siebengestirn", die Plejaden in Sicht. Wenn das Wetter mitspielt, ergibt sich ein Anblick, den auch die Macher der Himmelsscheibe von Nebra vor 4000 Jahren festgehalten haben. Wer kann, sollte das im Jahr 2020 mit der Kamera auch tun! Gegen 23 Uhr gehen Plejaden, Mond und Venus gemeinsam unter.

Jupiter und Saturn steuern erstmals seit 200 Jahren auf einen ganz besonderen Höhepunkt zu. In S-förmigen Schleifen wandern sie im Laufe des Jahres fast zeitgleich über den Himmel und nähern sich dabei einander an. Ihre Sichtbarkeit verschiebt sich im Laufe des Jahres von den Morgenstunden immer weiter nach vorne Richtung Abend. Am 2. November stehen beide Planeten in einer Linie mit der Sonne (heliozentrische Konjunktion), am 21. Dezember mit der Erde (geozentrische Konjunktion). Von uns aus betrachtet sehen sie mit bloßem Auge wie ein einziger Stern aus!

21. Dezember: Erde, Jupiter und Saturn stehen in einer Linie.

Im Jahr 6 v. Chr. kamen sich Jupiter und Saturn gleich dreimal ähnlich nahe. Die dreifache Konjunktion ereignete sich im Sternbild Fische, einem Symbol für Palästina. Sie gilt als eine Erklärung für den "Stern von Bethlehem".

> Frage a) Der schnelle Jupiter mit einer Umlaufzeit von zwölf Jahren überholt den langsameren Saturn (30 Jahre) in regelmäßigen Abständen. Allerdings erscheinen sie dabei selten so nahe wie diesmal. Wie lange dauert es, bis Sonne, Jupiter und Saturn das nächste Mal in einer Reihe stehen?

> b) Welchen Anteil seiner Umlaufbahn hat Saturn dazwischen zurückgelegt? Wie viel Grad des Vollkreises entspricht dies?

> c) Die letzte heliozentrische Konjunktion fand im Tierkreiszeichen Stier statt, die nächste nach 2020 im Tierkreiszeichen Jungfrau. In welchem Sternbild findet die diesjährige wohl statt?

> d) Der geringste Abstand zwischen Jupiter an Saturn beträgt diesmal nur 6 Bogenminuten. Der wievielte Teil des Vollmondes, der ein halbes Grad am Himmel abdeckt, ist das?

