Sinsheim. (q) Es sind offenbar Bestrebungen im Gange, die Krebsbachtalstrecke stillzulegen. Dies wurde jetzt bei der jüngsten Sitzung des Arbeitskreises Nahverkehr bekannt. "Weder die SWEG als Eigentümer der Strecke noch die Firma Gmeinder, welche die Strecke für Testfahrten genutzt hat, planen mit der Krebsbachtalbahn. Zwischenzeitlich hat der Lokomotivbauer aus Mosbach die Werkstatt in Waibstadt-Bernau sogar geräumt. Wir werden jetzt alle Hebel in Bewegung setzen, dass der erfolgreiche Touristikverkehr auch in den kommenden Jahren erhalten werden kann", so der Neckarbischofsheimer Bürgermeister Hans-Joachim Vogt.

In diesem Jahr startet der Touristikverkehr auf der Krebsbachtalbahn in die dritte Saison. "Die Ausflugszüge verkehren vom 1. Mai bis zum 21. Oktober an allen Sonn- und Feiertagen", so Vogt. Angeboten werden am 24. Mai erneut Fahrten für Schulklassen, Kindergarten- und Seniorenwandergruppen.

"Mit den ersten Wochen des neuen Fahrplanangebotes sind wir ganz zufrieden", so Maik Remy von der PalatinaBus GmbH und Werner Schleifer von der Stadt Sinsheim anlässlich der jüngsten Sitzung des Arbeitskreises Nahverkehr. Der Start habe funktioniert und sei gelungen. Nach den Winterferien wurde nachgesteuert, etwa durch den Einsatz von Verstärkerbussen beim Schülerverkehr auf der Relation Hoffenheim - Sinsheim. Die veränderte Linienführung der Stadtbuslinie 762, die jetzt zwischen Balzfeld - Hoffenheim - Sinsheim und Reihen verläuft, wird von den Fahrgästen gut angenommen.

Mit Balzfeld wurde sogar eine neue Ortschaft in den Stadtbus eingebunden. Bislang verkehrt die Linie nicht über den Sinsheimer Hauptbahnhof. "Im Bereich der Brunnenregion liegen uns zum neuen Fahrplan keine Beschwerden von Fahrgästen vor. Auch mit der Neuregelung beim Stadionverkehr scheinen die Fans zufrieden", so Bürgermeister Joachim Locher aus Waibstadt.

"Bei der S-Bahn wurden ebenfalls einige kleinere Veränderungen und Optimierungen in den Morgenstunden vorgenommen. Hier haben wir die Sitzplatzkapazität von S-Bahnen erhöht", so Walter Schaub von DB Regio aus Mannheim. Außerdem gibt es jetzt an Sonn- und Feiertagen die Durchbindung der S-Bahn-Züge der Linie S5 Eppingen - Sinsheim - Heidelberg bis nach Kaiserslautern.

Im Jahr 2012 wird es nach den Planungen der Deutschen Bahn wieder zu einer Streckensperrung aufgrund anstehender Vegetationsarbeiten kommen. Betroffen ist der Abschnitt Steinsfurt - Bad Friedrichshall-Jagstfeld vom 26. März bis zum 30. März sowie die Woche vor und nach Ostern. In den genannten Zeiträumen wird jeweils ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Gewürdigt wurde im Rahmen der Sitzung nochmals die vorbildliche Neugestaltung des Sinsheimer Bahnhofsgebäudes. Um das typische Erscheinungsbild eines Bahnhofes hervorzuheben, fehlt neben der Anbringung von Hinweisschildern auf das Sinsheimer Reisezentrum der Bahn auch die Bahnhofsuhr zur Stadtseite, welche vor den Umbaumaßnahmen jahrzehntelang angebracht war.

Auch der Wunsch nach Möglichkeiten zur Gepäckaufbewahrung wird immer wieder von Reisenden geäußert. Die zwischenzeitliche Öffnung des Warteraums wurde positiv aufgenommen. Was noch fehlt, sind Sitzmöglichkeiten.