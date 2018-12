Von Martin Weis

Sinsheim-Hilsbach. Er wohnt und lebt in der Mettelmühle in Hilsbach. Mühle und Mühlrad gibt es schon lange nicht mehr. Bernhard Sauter kann sich noch an den Mühlenbetrieb seines Vaters erinnern. 1936 war die Mettelmühle vom Wasser getrennt worden, dank einer kleinen Flurbereinigung, bei der die Wiesen zu Ackerfläche umgewandelt worden waren. Der Hilsbach erhielt ein neues Bett, wurde begradigt und fließt seitdem im Tal.

Auch wenn den hügligen Landstrich um Hilsbach Wege und Asphaltsträßchen durchziehen: Struktur und landschaftlichen Charme hat er behalten. Bernhard Sauter, dessen Ahnen sich vor 400 Jahren hier niederließen, kennt jeden Stein, Acker und Baum. Nicht nur, weil er sich als Hilsbacher Landwirt, Landmaschinenmechaniker und stellvertretender Ortsvorsteher für seine Heimatgemeinde einsetzte. Ihm sind Bach, Wiesen, Hohlwege Heckenlandschaft, Streuobstwiesen und Naturschutzzonen ans Herz gewachsen. Vor zwei Jahren berief ihn die Stadt ins Amt, das früher in jeder Gemeinde bestand: Sauter wurde zum bisher einzigen Feldschütz in Sinsheim bestellt. Sieben Wochenstunden umfasst sein Honorardeputat. Angesichts der Größe der städtischen Markungsfläche, die der Mannheims entspricht, ist das eine Titanenaufgabe. Auf den engagierten Feld- und Naturschützer war die Stadt über den Ortschaftsrat aufmerksam geworden. Sauter hatte seit Jahren das Gremium über den Zustand in Feld und Flur, Schäden, wilde Müllplätze und andere Verstöße informiert.

Die Naturbilanz im Stadtteil kann sich jetzt sehen lassen. "So gepflegt war unsere Flur seit 50 Jahren nicht mehr", stellt Sauter fest. Erst jüngst waren 20 Jugendliche der Feuerwehr mit Routenplänen, die Sauter erarbeitet hatte, beim Frühjahrsputz im Einsatz. Ergebnis nach 5 Stunden: 3,5 Kubikmeter Abfall, von Plastikverpackungen, Autoreifen, über Flaschen bis zu verrosteten Fahrrädern wurde eingesammelt. Selbst ein Eimer mit ausrangierten PC-Mäusen war dabei.

Bislang hat Sauter Bestandsaufnahmen für Rohrbach, Hoffenheim, Dühren und Eschelbach erstellt. Eine Tendenz zeichne sich überall ab: Die Pflege der Streuobstbestände liegt im Argen. Der größte Teil sei Privateigentum. Die Eigentümer "sind oft zu alt, um die Bäume zu pflegen." Die Stadt müsse verstärkte Beratung anbieten. Überlegenswert sei, Patenschaft für Streuobstwiesen oder Bäume zu vergeben. In Eschelbach und Dühren machen vor allem die Pferderanches Natur und Landschaft wegen mangelnder Sauberkeit zu schaffen.

Noch etwas fällt dem Feldschütz auf: Dass die Stadt offenbar nicht wisse, wie viele Flurstücke ihr im Rahmen von Flurneuordnungen als Eigentum übertragen wurden. In Hilsbach sticht in einer wieder hergerichteten Hohle der benachbarte städtische Streuobsthang durch stiefmütterliche Pflege ins Auge. Viele Mickerbäume, die längst durch Neupflanzungen ersetzt gehörten, dazu schlecht ausgelichtete Exemplare lassen darauf schließen, dass Naturpflege keine Prorität erhält. Das gleiche Bild zeigt sich beim Baumbestand in Hohlwegen. "Die Bäume brauchen Pflege. Man muss Altholz beseitigen und Platz schaffen für die Jungpflanzen", stellt der Hilsbacher klar.