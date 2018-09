Mühlhausen. (oé) Diesmal musste die Entscheidung fallen, wer neuer Bürgermeister Mühlhausens werden würde. Das merkte man auch an dem großen Interesse der Menschen, die gestern Abend den Bürgersaal fast bis auf den letzten Platz füllten. Was sich bei der Einblendung der Wahlergebnisse aus den einzelnen Wahllokalen allmählich abzeichnete, wurde zur Gewissheit, als Mühlhausens scheidender Bürgermeister Karl Klein kurz nach 19 Uhr unter dem Applaus der Anwesenden das vorläufige Endergebnis verkündete. Mühlhausens neuer Bürgermeister heißt Jens Spanberger.

Der 31-jährige Diplom-Verwaltungswirt und Ordnungsamtsleiter im Rathaus Rauenberg erzielte 54,76 Prozent der gültigen Stimmen und landete damit klar vor seinen Mitbewerbern Holger Meid (42,85 Prozent) und Regine Engelbrecht (2,25 Prozent). Die Wahlbeteiligung hatte sich gegenüber dem ersten Wahlgang vor zwei Wochen, als keiner der damals fünf Bewerber eine absolute Mehrheit erhielt, noch einmal um circa fünf Prozentpunkte erhöht und lag bei knapp 68 Prozent.

Der erste Dank des strahlenden Wahlsiegers galt seiner Frau Claudia, die ihm stets Mut zugesprochen habe, seinen Unterstützern und vor allem natürlich seinen Wählern für das Vertrauen. Er wolle dieses Vertrauen nutzen, um die Gemeinde Mühlhausen mit ihren Ortsteilen Rettigheim und Tairnbach weiter "erfolgreich auf Kurs zu halten", das Geschaffene zu bewahren und "neue Ziele anzugehen". Er hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit den kommunalen Entscheidungsträgern und den Mitbürger, schloss Spanberger seine kurze Rede und lud die Anwesenden zu Freibier, freien Getränken und Brezeln ein.

Was sich schon bei der ersten Wahl vor zwei Wochen andeutete, bewahrheitete sich diesmal erneut. Es waren die Ortsteile Rettigheim und vor allem Tairnbach, die den Ausschlag zugunsten des parteilosen Jens Spanberger gaben: Während sich die beiden aussichtsreichsten Bewerber im Ortsteil Mühlhausen ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit leichten Vorteilen für Holger Meid (CDU) lieferten (er lag hier mit 50,43 Prozent vorne), votierten die Ortsteile Rettigheim und Tairnbach eindeutig für Jens Spanberger: In Rettigheim lag der Gewinner mit 56,91 Prozent vorne, in Tairnbach waren es sogar 73,5 Prozent. Insgesamt gingen 2289 Stimmen an Jens Spanberger, 1791 an Holger Meid und 94 an Regine Engelbrecht.

Zu den ersten Gratulanten ihres neuen Amtskollegen gehörten die Bürgermeister der Region, die fast vollständig erschienen waren und für die Wieslochs OB Franz Schaidhammer das Wort ergriff und seine Freude über die künftige Zusammenarbeit ausdrückte. Bürgermeister Karl Klein überreichte Blumen und der Fanfarenzug, der Musikverein und der Sängerbund gaben dem Wahlsieger ein Ständchen.