Dielheim. (seb) "Dielheim hat seine Hausaufgaben gemacht." In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Hauptamtsleiter Manfred Heinisch die Kindergartenbedarfsplanung vor. Die Auslastung der Kindergärten ist ihm zufolge nicht so hoch wie 2011 (da lag sie bei 90 Prozent) und im Kleinkindbereich sei der Bedarf zurzeit gedeckt.

Der Anteil der Regelgruppen sinke weiter, so Heinisch, eine Tendenz, die vielerorts zu beobachten sei. Die Eltern wünschten zunehmend verlängerte Öffnungszeiten oder Ganztagsgruppen, die nun in jedem Kindergarten angeboten würden.

307 Kindergartenplätze gibt es laut Manfred Heinisch in der Gesamtgemeinde. Die Auslastung liegt bei 73 Prozent. Im Dielheimer Eckertsberg-Kindergarten wird eine Regelgruppe aufgelöst, sodass der Kindergarten nach einer Übergangszeit nur noch drei Gruppen hat. Die Nachfrage nach einer Betreuung bis 15 Uhr sei dort groß, erklärte Heinisch, nun müssten weitere Schlafmöglichkeiten für die Kinder geschaffen werden. In letzter Zeit habe man dort ohnehin keine Kinder in Regelgruppen aufgenommen, daher "haben wir noch Luft".

In der "Villa Kunterbunt" in Balzfeld wurde aus einer Kleinkindgruppe eine zweite altersgemischte Gruppe gemacht, um zusätzliche Plätze zu schaffen. Die Auslastung nähert sich 100 Prozent. Der Kindergarten in Horrenberg wiederum ist nur zu gut 60 Prozent ausgelastet, dort gebe es schlicht weniger Kinder, so Heinisch.

Was die Kleinkindbetreuung angeht, braucht sich die Gesamtgemeinde für die nächsten zwei Jahre keine Sorgen zu machen, so Manfred Heinisch. Für 2013, wenn der Rechtsanspruch auf Krippenbetreuung gelte, sei man gewappnet. In der Kinderkrippe Sonnenschein wurde eine dritte Gruppe eröffnet, damit konnte man alle Kleinkinder auf der Warteliste aufnehmen. Insgesamt 60 Krippenplätze bietet Dielheim, die zu über 90 Prozent belegt sind. Durch Tagesmütter gibt es acht weitere Plätze. Damit habe man die vom Land anvisierte Quote von 35 Prozent überschritten, so Heinisch: Für gut 51 Prozent der gemeldeten Ein- und Zweijährigen könne man eine Betreuung anbieten.

Erich Riedling (CDU) sah die Gesamtgemeinde "sehr gut aufgestellt". Wegen der geringen Auslastung steige die Deckungslücke, doch trage man das mit, denn die Betreuung verbessere sich, sei optimal. Der Rat nahm die Bedarfsplanung zustimmend zur Kenntnis und erkannte auch die Kleinkindbetreuung durch den Verein Tutulla in Horrenberg, der von der Gemeinde bezuschusst wird, als bedarfsgerecht an.

Als "sehr erfreulich" bezeichnete der Rat einhellig das Ergebnis der Bauleistungs-Ausschreibung für den "SportPark". Einstimmig wurden die Arbeiten für knapp 600.000 Euro an den günstigsten Bieter vergeben. Der Ingenieur Franz Carlo Lehmann erläuterte, dass man ins Maßnahmenpaket die Wünsche des Dielheimer Turnvereins übernommen habe, gerade bei der Leichtathletikanlage, und auch die energiesparende LED-Straßenbeleuchtung. Mit rund 580.000 Euro liege man nur knapp über der Kostenschätzung. Der Rat entschied sich auch dafür, die neuen Parkplatzflächen für Friedhofsbesucher mit einem sogenannten "Ökopflaster" zu befestigen. Das sei, wie es einhellig hieß, langlebig und werte das Areal auf. Das Pflaster war dem Rat zusätzliche 13.300 Euro wert.

Der Spatenstich zum SportPark solle noch im März erfolgen, sagte Bürgermeister Hans-Dieter Weis. Am Tag der Sitzung war nämlich die Baugenehmigung eingetroffen: "Es kann losgehen." Jürgen Laier erklärte allerdings, dass die Naturschutzbehörde noch nicht Stellung genommen habe und man eventuell noch nachgereichte Auflagen erfüllen müsse. Der SportPark stoße bereits auf Interesse anderer Kommunen, erzählte Michael Goliath (CDU). Eine Abordnung aus Heidelberg komme womöglich bald zu Besuch. Die Stadt plane einen SportPark in der Bahnstadt.