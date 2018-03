Von Hans Georg Frank

Neckarsulm. "Mein Gott, mussten die sich unbedingt diesen Namen aussuchen?" Natalie Scheerle-Walz reagierte ziemlich verärgert auf die Nachricht, dass sich eine rechtsextremistische Killerbande mit dem Kürzel "NSU" schmückt. Die Historikerin ist Leiterin des NSU-Museums in Neckarsulm. Aber: Ihre drei Buchstaben stehen nicht für "Nationalsozialistischer Untergrund", sie sind das Logo des weltweit bedeutendsten Motorradherstellers der 1950-er Jahre, das Kennzeichen eines der Wegbereiter der Automobilisierung. Die Museums-Chefin fährt denn als Dienstwagen auch einen NSU Ro 80, die legendäre Limousine mit dem Wankelmotor von 1967.

Eine Verbindung ihrer Institution mit den Mördern aus Ostdeutschland vermag Natalie Scheerle-Walz überhaupt nicht zu erkennen: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Leute von uns wussten." Auch an einen Imageschaden durch den Kürzel-Missbrauch vermag sie nicht glauben: "Das sind doch zwei ganz verschiedene Welten." Gleichwohl schmerzt es sie schon, dass beim Googeln von NSU neuerdings die meisten Treffer bei einer terroristischen Vereinigung landen und nicht mehr exklusiv beim traditionsreichen Hersteller so erfolgreicher Fahrzeuge wie Lambretta, Max, Fox, Quickly oder Prinz TT.

Dass ausgerechnet in der Nachbarstadt Heilbronn von den NSU-Mördern eine Polizistin umgebracht worden ist, bezeichnete die Museumsleiterin als "makaber". Aber auch hier gebe es wohl keinerlei Zusammenhang, vermutet sie: "Da spielen Zufälle eine Rolle."

Die Verbrechen der Terror-NSU können das Museum nicht davon abhalten, am kommenden Wochenende eine "Mordsmuseumsnacht" zu veranstalten. In einem "komödienhaften Stück", so Scheerle-Walz, wird der Scheich Qubrusi Rashid al Mohammed aus Al Knaznah umgebracht. Nach erfolgreichen Aufführungen Anfang des Jahres sind diese Zusatztermine schon seit März ausverkauft: "Eine Absage können wir den Gästen nicht antun."

Das Museum in der wohlhabenden Stadt Neckarsulm - die in der Region des württembergischen Unterlandes häufig als NSU abgekürzt wird - ist 1956 eröffnet worden. In der heutigen Form existiert es seit 20 Jahren. Jährlich bestaunen rund 20 000 Besucher die größte historische Sammlung an Zweirädern in Deutschland. Auf mehreren Etagen werden 350 bedeutende Exponate aus der Zweirad- und Autogeschichte präsentiert, vom Laufrad bis zur Rennmaschine. In einem Depot sind weitere 500 Vehikel geparkt. Nächstes Jahr soll das Museum im einstigen Schloss des Deutschen Ordens aus dem 16. Jahrhundert einem "Tuning" unterzogen werden, wie sich die Leiterin ausdrückte. Im Juni 2012 wird wieder ein Internationales NSU-Treffen in Neckarsulm stattfinden. Dann werden mindestens 800 Fahrzeuge erwartet, üblicherweise alle tipptop gepflegt.

Für die Deutung von NSU wurde schon viel Fantasie verbraucht. An "Näh- und Strickmaschinen-Union" wurde ebenso gedacht wie an "Neckarsulmer Strickwaren-Union". Dabei ist es nichts anderes als die Kurzform von Neckarsulm, der Stadt, die sich die Firmengründer Christian Schmidt und Heinrich Stoll 1880 ausgesucht haben, weil sie am ersten Standort Riedlingen zu wenig Platz für eine Erweiterung hatten für ihre "mechanische Werkstätte zur Herstellung von Strickmaschinen" mit gerade mal neun Mitarbeitern. Am Zusammenfluss von Neckar und Sulm produzierten sie ab 1886 Fahrräder, auf die sie erstmals 1892 "NSU" geschrieben haben, ab 1901 folgten die Motorräder, 1906 stiegen sie ins Autogeschäft ein mit einem dreirädrigen "Sulmobil".