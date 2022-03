Die Corona-Inzidenzen in Hessen sind auch am Mittwoch weiter gestiegen. Die Zahl der Infektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche stieg von 1364,5 am Dienstag auf 1404,8, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (Stand: 3.37 Uhr) hervorging. 14 weitere Menschen starben mit oder an Covid-19. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus seit Beginn der Pandemie auf 9517.