Blauen Himmel und Sonnenschein gibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland auch am Wochenende. Abgesehen von einigen lockeren Wolkenfeldern soll es sonnig bleiben, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag mitteilte. Allerdings werde es etwas kälter. Die Temperaturen am Wochenende bleiben nach Angaben des DWD im einstelligen Bereich. Am Freitag seien zunächst noch zehn Grad möglich. Kalt soll es jedoch vor allem in den Nächten werden. Dann fallen die Temperaturen verbreitet in den negativen Bereich, so die Meteorologin. Örtlich seien bis zu minus sieben Grad möglich.